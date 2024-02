"A forte geração de caixa da Embraer, aliada ao aumento nas entregas de aeronaves, redução de custos e medidas de eficiência levaram a um fluxo de caixa livre em 2023 que foi consideravelmente mais forte do que as projeções da empresa para o mercado", lê-se num comunicado da S&P, que anuncia que a empresa brasileira melhorou de grau especulativo para grau de investimento.

De acordo com esta agência de rating, "o foco contínuo da Embraer em operações mais eficientes, combinado com sua robusta carteira de pedidos (backlog), deverá sustentar fluxos de caixa sólidos nos próximos anos", pelo que a perspetiva de evolução estável no rating "considera que a Embraer continuará a assinar novos contratos em todos os segmentos de negócios, apoiando a sua sólida carteira de pedidos e fluxos de caixa, ao mesmo tempo em que manterá a sua baixa alavancagem financeira nos próximos anos".

Citado no comunicado, o diretor financeiro da Embraer, António Carlos Garcia, afirmou: "A avaliação da S&P é um importante reconhecimento do foco e da disciplina com que a gestão financeira da empresa tem sido realizada nos últimos anos; a recuperação do nosso negócio está concluída e estamos no caminho certo para entregar um crescimento mais sustentável e com maior rentabilidade financeira daqui para frente".

No texto, a Embraer lembra que também a Fitch e a Moody's melhoraram o rating da companhia aérea brasileira, para BB+ e Ba1, respetivamente.

A nota BBB, a primeira na escala de recomendação de investimento, representa a opinião da S&P de que a Embraer tem uma "capacidade adequada de honrar compromissos financeiros, porém mais suscetível a condições económicas adversas", segundo o site da agência de 'rating'.

