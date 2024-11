"O banco BPI informa que a agência de 'rating' S&P Global Ratings atualizou o 'rating' do banco BPI de longo prazo de 'BBB+' para 'A', com perspetiva estável", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A decisão surge após a subida do 'rating' do CaixaBank, acionista do BPI.

