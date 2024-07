A empresa, com sede em Dublin, Irlanda, atribuiu a queda dos lucros a "tarifas aéreas mais reduzidas do que o previsto" e ao facto de o período da Páscoa ter coincidido com o último trimestre do ano financeiro anterior.

A Rynanair assinala que a tarifa aérea média baixou para 41,93 euros entre abril e junho, "ou seja, menos 15%, embora tenha aumentado o tráfego de passageiros em 10%, para 55,5 milhões de passageiros".

A empresa refere também que os custos operacionais cresceram 11%, para 3,26 mil milhões de euros, enquanto as receitas caíram 1%, elevando o volume de negócios total no primeiro trimestre para 3,63 mil milhões de euros.

O diretor-geral da Ryanair, Michael O'Leary, disse, em comunicado, que espera transportar até 200 milhões de passageiros durante o ano fiscal em curso (mais 8%) desde que os atrasos sofridos nos últimos meses na entrega dos aviões encomendados à Boeing "não se agravem".

A interrupção do fornecimento de aviões pelo construtor norte-americano já obrigou a Ryanair a reduzir o seu programa de voos durante a atual época de verão.

