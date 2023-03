Em entrevista ao canal de televisão Rossiya-1, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, afirmou que a Rússia está pronta a implementar a sua parte do acordo, se os outros participantes cumprirem os seus compromissos numa base de igualdade.

Um acordo destinado a resolver o problema do abastecimento de alimentos e fertilizantes nos mercados globais foi assinado em 22 de julho de 2022, em Istambul.

"Se este acordo, que tem obrigações das partes e não apenas de uma delas e maquinações da outra parte, se este acordo for igual, nós sempre implementámos e implementaremos a nossa parte de todos os acordos", afirmou.

E prosseguiu: "Se é mais uma trapaça dupla, se é mais uma tentativa de se concentrarem no que querem e esquecerem todo o resto, e já vimos tais exemplos, mesmo no âmbito do acordo alimentar, então lamentamos".

Um dos acordos regulou a exportação de cereais dos portos controlados por Kiev de Odessa, Chernomorsk, e Yuzhny. Um acordo entre a Rússia, Turquia, Ucrânia e as Nações Unidas previa o estabelecimento de um centro de coordenação de quatro pontos para revistar navios que transportassem cereais, a fim de evitar o contrabando de armas e evitar provocações.

Além disso, a Rússia e as Nações Unidas assinaram um memorando que prevê que a ONU tomará medidas para levantar várias restrições às exportações de produtos agrícolas e fertilizantes russos no mercado mundial.

O acordo dos cereais foi prolongado em novembro para mais 120 dias, expirando a 18 de março.

Na passada quinta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que o acordo não estava a funcionar, acusando o ocidente de não aplicar a sua parte dos acordos relacionada com a Rússia.

Segundo o ministério, cerca de 262.000 toneladas de fertilizantes que o lado russo planeou doar aos países mais pobres estão bloqueadas nos portos da Letónia, Lituânia, Estónia e Países Baixos. O único lote de 20.000 toneladas foi expedido para o Malawi, mas "ainda não chegou ao destinatário".

SMM // PJA

Lusa/Fim