"Ao continuar os ataques diários contra as infraestruturas energéticas russas, [o Presidente Volodymyr] Zelensky confirma a sua incapacidade de negociar", afirmou o Ministério da Defesa num comunicado citado pela agência espanhola EFE.

O ministério acusou também Zelensky de "falta de controlo sobre os atores externos para garantir o cumprimento de qualquer possível acordo".

Os Estados Unidos têm estado a discutir separadamente com a Ucrânia e a Rússia a possibilidade de uma trégua na guerra iniciada em fevereiro de 2022, mesmo que seja limitada a infraestruturas de energia.

O ministério russo acusou Kiev de ter atacado na segunda-feira uma estação do operador da rede elétrica em Krasnodar (sul) e uma estação de distribuição de gás na região de Lugansk (sudeste), anexada pela Rússia em 2022.

As forças ucranianas também tentaram atacar na segunda-feira uma instalação subterrânea de armazenamento de gás na Crimeia, mas as defesas antiaéreas abateram os 'drones' antes de se aproximarem do alvo, segundo o ministério.

Os militares russos já tinham denunciado um novo ataque ucraniano à estação de bombagem de petróleo bruto "Kropotskinskaya" do Consórcio do Oleoduto do Cáspio (COC) em Krasnodar.

Foi a segunda vez em pouco mais de um mês que esta infraestrutura foi atacada, depois de em 17 de fevereiro um 'drone' ter atingido a estação e obrigado à interrupção do funcionamento para trabalhos de reparação.

A estação situa-se a 200 quilómetros a sul da cidade russa de Rostov-on-Don e é uma das mais potentes do gasoduto terrestre entre Tenguiz (Cazaquistão) e o porto russo de Novorossiysk, no Mar Negro.

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou em 18 de março que tinha ordenado unilateralmente a suspensão dos ataques às infraestruturas energéticas ucranianas em resposta a uma iniciativa de Washington.

"Até ao momento, não houve outras ordens do Presidente. As nossas forças armadas estão a cumprir todas as instruções do comandante supremo", disse na segunda-feira o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov.

