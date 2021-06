"É evidente que nós temos todos de reprovar a atitude do Reino Unido que, no espaço de menos de 30 dias, pôs Portugal como um destino possível e agora retira Portugal como um destino seguro e no entretanto tivemos a final da Liga dos Campeões", apontou Rui Rio.

E acrescentou: "Notoriamente, não há coincidências e acho que o Reino Unido se portou mal, ou está a portar-se mal, relativamente a Portugal".

"Não podemos deixar de criticar as autoridades portuguesas, particularmente o Governo e a Câmara Municipal [do Porto] na exata medida em que estiveram aqui ao serviço do Reino Unido, justamente, para fazerem isto", acusou.

Isto, porque, explicou, em Portugal, "não podia, nem pode haver jogos de futebol com público, por causa do controlo da pandemia, e, por isso, entendeu que "Portugal embarcou numa coisa que não devia ter embarcado", neste caso, "falhou claramente" ao autorizar que "houvesse um jogo entre dois clubes ingleses com público e, em particular, com muito público".

"[O Reino Unido] aproveitou-se de uma circunstância que nós mal lhe oferecermos que foi permitir que houvesse em Portugal um jogo de futebol com público, com muito público, que depois redundou naquilo que vimos na cidade do Porto, depois de já ter acontecido com a cidade de Lisboa, que neste momento tem o R acima do 1,1, quando em Portugal a média, neste momento, é muito, tem de ser a abaixo de um", referiu.

No entender de Rui Rio, o combate à pandemia de covid-19, "estava a correr bem" e, agora, "está a começar de correr mal". "Não podemos fazer uma ligação direta e isto que estou a dizer não é perentório, mas devemos todos, digamos, duvidar de que está aqui uma das principais, se não a principal razão, para isto estar a piorar", defendeu.

Rui Rio falava esta tarde aos jornalistas, na Guarda, onde hoje o PSD realiza o Conselho Nacional, o órgão máximo entre congressos, para aprovar as contas do partido e discutir as eleições autárquicas previstas para setembro/ outubro.

O Governo britânico justificou a descida de Portugal para a 'lista amarela' com "a taxa de positividade" que "quase duplicou desde a última revisão em Portugal" e com "uma espécie de mutação do Nepal", da variante detetada em território indiano, explicou o ministro dos Transportes, Grant Shapps.

