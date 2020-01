Rui Rio anuncia voto contra do PSD na generalidade O presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, anunciou hoje que o partido votará contra a proposta de Orçamento do Estado para 2020 na generalidade. economia Lusa economia/rui-rio-anuncia-voto-contra-do-psd-na_5e14cc328362ff1c25c8adc0





"Naturalmente, a minha proposta é que PSD vote na generalidade contra o Orçamento do Estado", anunciou Rui Rio, no encerramento das jornadas parlamentares de um dia que o PSD realizou na Assembleia da República.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 será votada na generalidade na sexta-feira - não tendo ainda viabilização garantida -, na véspera das eleições diretas para a liderança do PSD, que Rio disputa com o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o atual vice-presidente da Câmara de Cascais Miguel Pinto Luz.

SMA // JPS

Lusa/fim