"A elevada adesão à reunião, que decorre entre as 09:00 e as 13:00, pode levar ao encerramento de serviços de Finanças por todo o país e a eventuais constrangimentos no atendimento, nos portos e aeroportos, durante toda manhã", avançou o STI em comunicado.

Segundo o sindicato, estão inscritos cerca de 3.000 trabalhadores na reunião geral, convocada pelo STI e que abrange os trabalhadores de todas as unidades orgânicas da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

O encontro precede a greve dos trabalhadores da AT agendada para quinta e sexta-feira e a manifestação - que "se prevê histórica", diz o sindicato -- marcada para as 13:00 de quinta-feira no Largo do Carmo, em Lisboa.

Os trabalhadores do fisco exigem a valorização da carreira, melhores condições de trabalho e a revisão da tabela salarial.

Em declarações à agência Lusa no passado dia 15 de outubro -- data em que foi marcada esta greve de dois dias -- o presidente do STI referiu que "o principal motivo de descontentamento é que o Governo considera todas as carreiras do Estado muito importantes, mas a AT, que tem de arranjar recursos para que as outras carreiras possam funcionar, considera que é irrelevante".

De acordo com Gonçalo Rodrigues, outra das reivindicações dos funcionários do fisco é a revisão da tabela salarial, que o sindicato diz ser "pior do que aquela que tinham em 1999".

"Para resumir, a AT bateu no fundo", afirmou então o dirigente sindical, avisando que a greve de quinta e sexta-feira será "apenas a primeira" de várias, se entretanto nada mudar.

O STI diz ser a estrutura sindical mais representativa do setor, "com mais de 70% dos trabalhadores de toda a AT nela sindicalizados".

PD // EA

Lusa/Fim