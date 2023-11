A reunião, a nível dos ministros da Energia e do Petróleo, estava marcada para 25 e 26 de novembro em Viena, mas o secretariado da OPEP não especificou, no seu comunicado publicado no 'site' da organização, os motivos deste adiamento.

O preço do barril de petróleo Brent, referência na Europa, caiu hoje 4,31%.

Nos EUA, o preço do petróleo WTI iniciou a sessão em queda de 4,19% para os 74,51 dólares o barril, abaixo da barreira dos 75 dólares.

De acordo com alguns analistas, podem existir diferenças entre a Arábia Saudita e outros países produtores sobre o nível de corte que deveria ser realizado para suster o preço do crude.

A queda do preço do petróleo coincide também com o aumento dos 'stocks' nos Estados Unidos, de acordo com dados publicados na terça-feira.

Outro elemento a ter em conta é a trégua alcançada entre Israel e o Hamas, que atenua a tensão no Médio Oriente.

ALU // EA

Lusa/Fim