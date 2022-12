Segundo fonte da CP o comboio fazia a ligação entre a estação de Campanhã, no Porto, e a cidade de Valença, no distrito de Viana do Castelo.

A mesma fonte adiantou que os passageiros foram encaminhados para outra composição.

O comboio inter-regional avariou cerca das 07:30, ainda por razões desconhecidas.

