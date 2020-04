Retalhistas de mercados guineenses anteveem prejuízos, mas compreendem a emergência O presidente da Associação de Retalhistas e Vendedores de Mercados da Guiné-Bissau, Aliu Seidi, lamentou hoje que os seus associados venham a ter prejuízos devido à pandemia do novo coronavírus, mas disse compreender a emergência da situação. economia Lusa economia/retalhistas-de-mercados-guineenses-anteveem_5e84750ab06c74195b27fc62





Para evitar o alastramento do novo coronavírus, as autoridades guineenses decretaram o estado de emergência nacional e em consequência o encerramento de todos os mercados, podendo as vendas ao público ser feitas das 07:00 às 11:00 (menos uma hora que em Lisboa).

Aliu Seidi disse que a medida "vai provocar prejuízos enormes" aos seus retalhistas, lembrando que muitos trabalham com dinheiro emprestado dos bancos, têm dívidas com os fornecedores e muitos vão ter de destruir os produtos fora do prazo.