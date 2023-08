Num comunicado hoje divulgado, o Banco Montepio informa que o rácio Common Equity Tier 1 e o rácio de Capital Total (fully implemented) atingiram 14,4% e 17,1%, respetivamente.

O Banco Montepio precisou que "a evolução favorável dos resultados recorrentes foi determinada pelo aumento do produto bancário, suportado na variação positiva da margem financeira e das comissões".

"Na sequência da redução significativa dos ativos não produtivos, do reforço dos rácios de capital e do sucesso registado no cumprimento dos objetivos do plano de ajustamento operacional, as agências de rating têm atribuído ao Banco Montepio sucessivas subidas de notação de risco, tendo a Fitch, nomeadamente, aumentado o rating da dívida sénior não garantida do Banco Montepio por três vezes consecutivas em 12 meses", adianta o Banco Montepio.

Os resultados foram enviados em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

