"Devido à proximidade de uma pessoa do restaurante de Melides com a cadeia de contágios, que veio a confirmar-se positiva, ordenei o encerramento do estabelecimento no sábado, de forma preventiva", confirmou o delegado de saúde de Grândola, Ismael Selemane, em declarações à agência Lusa.

No seguimento da confirmação desse caso positivo, relacionado com uma pessoa residente na aldeia de Melides, todos os funcionários do restaurante, "cerca de uma dezena", estão hoje a ser testados, mas os resultados só devem ser conhecidos na terça-feira.

O município de Grândola informou no domingo que o número de casos ativos no concelho subiu durante o fim de semana para seis e que existem, agora, 61 pessoas em vigilância ativa, mais 48 do que na sexta-feira, números que Ismael Selemane confirmou estarem relacionados com a investigação epidemiológica em curso.

Os novos casos registados naquele concelho do distrito de Setúbal foram 'importados' de um surto detetado em Sines, em 27 de agosto, cuja investigação epidemiológica conduziu, nos últimos dias, à realização de rastreios, que continuam a decorrer, nos concelhos vizinhos de Grândola, Santiago do Cacém e Alcácer do Sal.

Em Sines, seis dos oito casos ativos reportados no domingo pelo município estão relacionados com este surto, que se disseminou a partir de um grupo de "pessoas com grau de proximidade elevado, mas que ficaram contagiadas" depois de se juntarem para assistir pela televisão à final da Liga dos Campeões, em 23 de agosto, explicou à Lusa a responsável da unidade local de saúde pública, Fernanda Santos.

Em Alcácer do Sal, segundo a mesma responsável, não há ainda casos confirmados relacionados com esta cadeia de contágios, "mas os testes de rastreio continuam a decorrer".

Já em Santiago do Cacém, dois dos seis casos confirmados de covid-19 reportados no domingo pelo município estão também relacionados com esta cadeia de contágios, confirmou à Lusa o delegado de saúde municipal, Joaquin Toro.

Portugal contabiliza pelo menos 1.843 mortos associados à covid-19 em 60.507 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

