Num comunicado hoje divulgado, o INE precisa que as viagens nacionais aumentaram 25,1% e as viagens ao estrangeiro cresceram 176,0% em 2022, pela mesma ordem, menos 3,4% e 9,9% face a 2019 e mais 20,2% e 48,8% face a 2021.

O alojamento particular gratuito, apesar da perda de expressão, manteve-se como principal meio de alojamento utilizado em 60,8%, menos 5,5 pontos percentuais que em 2021.

A duração média das viagens foi de 4,21 noites em 2022, contra 4,72 noites em 2021 e 4,05 em 2019.

A região Centro (30,3%) reforçou a primeira posição como principal destino das viagens nacionais, seguida da região Norte (21,6%) e da Área Metropolitana de Lisboa (17,6%) que ultrapassou o Algarve.

Espanha (38,2%), França (10,7%) e Itália (6,5%) mantiveram-se como os principais países de destino nas deslocações dos residentes em Portugal ao estrangeiro.

No quarto trimestre de 2022, os residentes em Portugal realizaram 5,1 milhões de viagens, o que correspondeu a um crescimento de 10,4% face ao mesmo período de 2021 e de 5,8% em cadeia (face ao terceiro trimestre).

Em relação ao quarto trimestre de 2019, os residentes em Portugal realizaram menos 7,9% viagens nos últimos quatro meses de 2022.

As viagens em território nacional corresponderam a 87,7% das deslocações (4,5 milhões), aumentando 6,0% face ao mesmo período de 2021 e menos 8,7% comparando com o quarto trimestre de 2019,

As viagens com destino ao estrangeiro cresceram 56,7% face ao mesmo período de 2021 e mais 109% comparativamente ao terceiro trimestre do ano passado.

O número de viagens ao estrangeiro totalizou 625,0 mil ou 12,3% do total no último trimestre de 2022, menos 1,3% do que no mesmo período de 2019.

