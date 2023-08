A marinha de Marrocos resgatou 134 migrantes senegaleses que tinham como destino Espanha, três dos quais foram transportados para o hospital, noticiou a agência Senegalesa APS, citando fontes diplomáticas.

A embarcação, que foi intercetada no sábado, saiu da cidade de Fass Boye, oeste do Senegal.

Os migrantes agora resgatados juntam-se às centenas de senegaleses que vão ser repatriados a partir da cidade de Dakhla, no Sahara Ocidental.

No sábado, as autoridades repatriaram um grupo de 208 migrantes senegaleses para Rosso, no norte do país.

Em 30 de julho já tinham sido repatriados 191 cidadãos de Djala para o Senegal.

Entre sábado e hoje também chegaram a Alicante, Espanha, dois barcos com um total de 26 migrantes, incluindo dois bebés com quatro e 18 meses, segundo a Cruz Vermelha.

Na manhã de sábado, foi intercetada uma embarcação com 10 homens em Cala de Portixol, que depois foram transferidos para Alicante.

Hoje foi localizado um barco com mais 16 migrantes: oito homens, três mulheres e cinco crianças.

Já em Itália, a polícia resgatou 45 migrantes, após a embarcação em que viajavam ter afundado em Lampedusa.

De acordo com as autoridades, os sobreviventes são do Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, Gâmbia, Guiné, Mali, Níger e Libéria.

O grupo partiu da Tunísia e terá pago cerca de 600 euros pela viagem.

PE // MDR

Lusa/Fim