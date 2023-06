O nível da água, "abaixo do limite crítico de 12,7 metros", já não é suficiente para abastecer "as bacias da central nuclear de Zaporijia" para as operações de arrefecimento, explicou responsável da operadora ucraniana Ukrhydroenergo Igor Syrota.

A destruição da barragem desencadeou uma queda abrupta de torrentes de água no caudal do rio Dniepre, obrigando vários milhares de pessoas a abandonar as zonas inundadas e fazendo temer uma catástrofe ecológica.

