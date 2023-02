"Os ritmos de reservas estão a correr bem [primeiro trimestre e Páscoa], a um ritmo absolutamente inesperado, sobretudo, nos destinos que já estão consolidados", referiu Pedro Costa Ferreira em declarações à Lusa.

Levado a concretizar, o presidente da APAVT afirma apenas que o crescimento que se regista é - contra as expectativas dada a conjuntura -, tanto neste primeiro trimestre de 2023 como para a Páscoa, que se comemora em abril, "seguramente a dois dígitos".

Pedro Costa Ferreira explica que o registo de "reservas antecipadas" que se verifica e o facto de o primeiro trimestre de 2022 ter sido ainda maioritariamente de confinamento dada a pandemia de covid-19 justificam este crescimento de vendas "a dois dígitos" que se verifica nos primeiros meses de 2023.

Sobre para onde recaem as preferências dos portugueses na escolha para as tradicionais férias da Páscoa, Pedro Costa Ferreira refere que dentro de Portugal o panorama já é diferente de há uma década, com os destinos escolhidos a dividirem-se por todo o país, enquanto para o estrangeiro, ainda que com novidades na oferta, a procura recai mais para destinos já consolidados.

"Estamos a falar em Portugal do Algarve, da Madeira, Açores, mas na verdade, em Portugal [a procura] é já - face à oferta que foi desenvolvida - um pouco por todo o lado, ainda que, evidentemente, Algarve mais, Madeira mais. Mas o Alentejo, o Centro de Portugal, o Norte, já estão a ter reservas que nada tem nada a ver com o histórico de há 10 anos", explicou.

Quanto aos destinos para o exterior, o presidente da associação que representa as agências de viagens destaca Cabo Verde, Tunísia, Egito, República Dominicana e México. "[Destinos] com reservas, diria, acima do que o cenário macroeconómico permitiria antever", reforça.

Com a procura em alta, Pedro Costa Ferreira diz que também do lado de quem vende há mais oferta do que na Páscoa passada.

"Com mais oferta, oferta a começar mais cedo, com mais aviões por semana, com maior utilização do (aeroporto) do Porto até pelas dificuldades na obtenção de 'slots' [autorizações para descolar e aterrar] em Lisboa. De tudo um pouco está a acontecer", garante o responsável.

O que se mantém é a alta de preços que se verifica há já alguns largos meses.

"Nada está ao mesmo preço, os preços estão consolidadamente mais caros por causa da inflação. E ainda assim, com as reservas a correr muito bem", lembra.

Na quarta-feira, a gestora da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, Dália Palma, afirmou em entrevista à Lusa que espera que a edição deste ano da principal feira do setor seja "uma das melhores de sempre", tendo a área toda ocupada e o maior número de destinos estrangeiros já verificado na feira.

A 33.ª edição da BTL vai decorrer entre 01 e 05 de março, na Feira Internacional de Lisboa.

"As expectativas são extraordinárias. A nossa expectativa é que esta BTL seja uma das melhores edições de sempre", disse Dália Palma, acrescentando acreditarem que "o facto de o setor estar a retomar com esta velocidade [acima do que era expectável] se possa refletir na BTL".

