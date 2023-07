Segundo um relatório anual do Banco de Moçambique, as reservas de ouro do país - em moedas e barras - cifravam-se em 31 de dezembro de 2022 em aproximadamente 230,3 milhões de dólares (208,9 milhões euros), referentes a 126.575 onças (3.588 quilogramas), "com base no preço médio do ouro cotado em dólares americanos à data de relato no mercado de ouro de Londres".

Em 31 de dezembro de 2021, o valor destas reservas, então de 126.530 onças (3.587 quilogramas), foi de 239,7 milhões de dólares (217,5 milhões de euros), traduzindo-se assim numa desvalorização de 9,3 milhões de dólares (8,4 milhões de euros) na avaliação destes ativos.

De acordo com a cotação internacional do ouro, cada onça valia em maio passado 1.992 dólares (1.807 euros), quando em dezembro de 2022 a cotação era de 1.797 dólares (1.630 euros) e um ano antes de 1.790 dólares (1.624 euros).

De acordo com dados deste de mês da organização World Gold Council, consultados hoje pela Lusa, Portugal é o 15.º país com as maiores reservas do mundo de ouro (382,6 toneladas).

Portugal é também líder entre os países de língua portuguesa, seguido do Brasil, com 129,7 toneladas (31.º mundial), de Moçambique, então com 3,9 toneladas (88.º), enquanto Cabo Verde, fora dos 100 principais países detentores de reservas de ouro da World Gold Council, contava no final de 2022 com cerca de uma tonelada nessas reservas.

