Em comunicado comum com o Departamento do Tesouro e a agência de garantia dos depósitos bancários (FDIC, na sigla em Inglês), as autoridades financeiras tinham apresentado várias medidas para tranquilizar os particulares e as empresas, depois da falência do banco californiano Silicon Valley Bank (SVB).

Na quinta-feira foi divulgado que um grupo de grandes bancos dos EUA vão participar no resgate do First Republic Bank, um dos que mais sofreu depois da intervenção no Silicon Valley Bank na semana passada.

O First Republic, sedeado em San Francisco, viu o seu 'rating' revisto em baixa para a designada categoria 'lixo', tanto pela Fitch Ratings como pela S&P Global.

O montante avançado por aqueles grandes bancos ascende a 30 mil milhões de dólares.

"Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase e Wells Fargo anunciaram hoje que cada um vai depositar cinco mil milhões de dólares para o First Republic Bank. O Goldman Sachs e o Morgan Stanley farão cada um depósito de 2,5 mil milhões de dólares e BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank farão cada um depósito de mil milhões de dólares", segundo um comunicado.

Também hoje, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, declarou que sistema financeiro dos EUA "é sólido" e que os cidadãos podem confiar em que os seus depósitos "estão seguros".

