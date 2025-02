De acordo com a REN, face ao mês homólogo do ano anterior, o consumo de energia elétrica em janeiro registou um crescimento de 2,1%, que se reduz para 1,6% com correção dos efeitos de temperatura e do número de dias úteis.

No primeiro mês de 2025, a produção renovável abasteceu 76% do consumo, com a eólica a representar 35%, a hidroelétrica 30%, a fotovoltaica 6% e a biomassa 5%.

Já a produção não-renovável, através das centrais a gás natural, abasteceu 14% do consumo enquanto os restantes 10% foram abastecidos através de energia importada.

Segundo a REN, as condições meteorológicas registadas em janeiro foram favoráveis tanto para a produção hidroelétrica como para a eólica, com os índices de produtibilidade a registarem 1,22 (média histórica igual a 1) e 1,27 respetivamente.

Nas fotovoltaicas, o índice respetivo registou 0,81, mas, ainda assim, com uma variação homóloga de 38%, face ao "aumento consistente" da capacidade instalada.

No mercado de gás natural, o consumo manteve-se estável face ao mês homólogo de 2024, com uma ligeira quebra de 0,5% em resultado de um crescimento de 10% no segmento de produção de energia elétrica, que quase compensou a contração de 4,3% no segmento convencional que abrange os restantes consumidores.

De acordo com a REN, o sistema nacional mantém o aprovisionamento quase integralmente a partir do terminal de GNL de Sines, com gás proveniente em cerca de 70% da Nigéria e o restante dos EUA.

