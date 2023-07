Segundo a REN, até junho a produção fotovoltaica abasteceu 7% do consumo de energia elétrica e a biomassa 6%, enquanto a produção a gás natural respondeu por 19% e os restantes 20% corresponderam ao saldo importador.

"No total do semestre, o índice de produtibilidade hidroelétrica registou 0,79 (média histórica de 1), o de produtibilidade eólica 0,92 e o de produtibilidade solar 1,07", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Nos primeiros seis meses do ano, o consumo de energia elétrica ficou "em linha com o verificado no mesmo período do ano anterior", apresentando uma redução de 0,3%, considerando os efeitos da temperatura e dias úteis.

Analisando apenas o mês de junho, o consumo de energia elétrica registou um crescimento homólogo de 0,5%, impulsionado pelas temperaturas acima da média. Com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis recuou 1,3%.

Em junho, o regime hidroelétrico foi mais favorável, registando 1,11 (média histórica de 1), enquanto nas eólicas e fotovoltaicas se verificaram condições abaixo dos regimes médios, com os índices a registarem 0,81 e 0,97, respetivamente.

Por sua vez, a produção renovável abasteceu 46% do consumo e a produção não renovável e a energia importada 27% cada.

No que diz respeito ao mercado de gás natural, no primeiro semestre o consumo acumulado anual registou uma contração de 21%, em resultado de quebras de 4,9% no segmento convencional e de 42% no mercado elétrico.

"Trata-se do consumo mais baixo desde 2016 para o primeiro semestre do ano", nota a REN.

No mês de junho, registou-se uma variação negativa homóloga de 19% no mercado de gás natural, com o segmento convencional a recuar 6,5% e o segmento de produção de energia elétrica a cair 32%.

De acordo com a REN, a quebra no segmento de produção de energia elétrica "deveu-se à maior disponibilidade de energia renovável, dado que não se verificou uma alteração significativa do saldo importador".

Em junho, o abastecimento nacional efetuou-se integralmente a partir do terminal de gás natural liquefeito (GNL) de Sines, com o saldo de trocas através da interligação com Espanha a registar exportações equivalentes a cerca de 22% do consumo nacional.

PD // EA

Lusa/Fim