"O crescimento dos rendimentos contou com a performance positiva da margem financeira, que atingiu 74,4 milhões de euros em 2022, 18,6 milhões de euros acima de 2021 (+33,3%)", referem os CTT, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A carteira de crédito ao consumo do Cartão Universo "gerou rendimentos de 21,6 milhões de euros em 2022, com um volume de balanço líquido de imparidades de 353,8 milhões de euros em dezembro de 2022, +61,7 milhões de euros (+21,1%) face a dezembro de 2021", adiantam os Correios de Portugal.

"Em resultado da alteração significativa do contexto macroeconómico e financeiro global, justificou-se a necessidade do Banco CTT e do Universo revisitarem os termos subjacentes ao acordo de parceria na área dos serviços financeiros celebrado em 01 de abril de 2021", tendo as partes comunicado ao mercado, em dezembro, que "acordaram os termos para a cessação do acordo com vista a terminar a parceria" no final deste ano.

O banco recebeu "uma indemnização por cessação no valor de 1,9 milhões de euros em dezembro de 2022", adiantam os CTT, referindo que, "com a concretização deste acordo, o Banco CTT ganhará opções estratégicas na gestão do seu portefólio e libertará liquidez e capital, que reforçará o desenvolvimento e crescimento rentável" da instituição.

"Os juros recebidos de crédito ao consumo atingiram 45,4 milhões de euros em 2022, mais 7,6 milhões de euros (+20,2%) do que em 2021, ascendendo no crédito automóvel a uma carteira líquida de imparidades de 760,3 milhões de euros (+17,2% face a dezembro de 2021)".

A produção de crédito automóvel situou-se em 262,4 MEuro (+22,7% homólogos) e os juros recebidos de crédito à habitação "registaram um acréscimo de 46,6% (+1,8 milhões de euros)" que um ano antes, referem os CTT, sendo o último trimestre de 2022 "o mais influenciado" com um crescimento dos juros de +167,7% face a igual período de 2021, "altura em que as taxas Euribor eram negativas".

A carteira de crédito habitação líquida de imparidades "ascendeu a 658,6 milhões de euros (+10,7% face a dezembro de 2021) e a produção de crédito à habitação situou-se em 145,6 milhões de euros, +9,4% (+12,5 milhões de euros) que em 2021.

"O bom desempenho comercial do Banco CTT continuou a permitir o crescimento dos depósitos de clientes para 2.283,3 milhões de euros (+7,6% face a dezembro de 2021) e do número de contas para 602 mil" (mais 29 mil do que em dezembro de 2021), adiantam os Correios.

O lucro dos CTT caiu 5,2% para 36,4 milhões de euros em 2022.

