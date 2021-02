Os resultados representam "o mais elevado recorde da História, em termos de montante", pode ler-se em comunicado da Autoridade Monetária de Macau, divulgado hoje.

Nos últimos cincos anos, a rendibilidade anual média da reserva financeira da RAEM rondou os 3,1%, precisa-se na nota.

Em 2019, os valores dos capitais da reserva financeira tinham atingido os 579 mil milhões de patacas (59,9 mil milhões de euros).

Já em 2020, "os valores dos capitais da Reserva Financeira aumentaram 6,3%, em comparação com o ano anterior, tendo atingido 616,12 mil milhões de patacas [63,47 mil milhões de euros]", referiu a Autoridade Monetária.

O organismo recordou o contexto de pandemia em 2020, considerando que, "numa situação extremamente desfavorável, a Reserva Financeira conseguiu, com sucesso, a preservação e a valorização dos seus capitais, através da afetação prudente e da cobertura de riscos, bem como da aplicação de fundos em mercados com crescimento potencial".

Para este ano, a Autoridade Monetária considera que continuam a existir "muitas variáveis na recuperação económica global, a que acresce o fator de os mercados monetários terem registado taxas de juros muito baixas ou mesmo negativas".

No ano passado, o Governo de Macau foi obrigado a injetar dinheiro da reserva financeira no Orçamento para suportar a despesa extraordinária com o pacote de estímulos à economia, afetada pela crise causada pela pandemia do novo coronavírus, e que se traduziu num plano sem precedentes de ajuda e benefícios fiscais dirigido à população e às pequenas e médias empresas.

A esmagadora maioria das receitas de Macau provêm de impostos sobre a exploração do jogo em casino, o único local na China onde a atividade é legal.

O jogo, o motor da economia da região administrativa especial chinesa, sofreu perdas sem precedentes em 2020, com os casinos de Macau a terminarem o ano com receitas de 60,4 mil milhões de patacas (6,2 mil milhões de euros), uma quebra de 79,3% em relação ao ano anterior.

