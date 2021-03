Segundo o destaque do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativo ao Índice de Preços no Consumidor (IPC), em fevereiro "todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo a Região Autónoma dos Açores registado o aumento mais intenso (2,3%)".

Quanto ao valor médio das rendas de habitação, registou uma subida mensal de 0,1%, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à registada no mês anterior.

Os Açores foram a região com a variação mensal positiva mais elevada, com uma taxa de 0,2%, não se tendo observado nenhuma região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.

