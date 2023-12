O grupo automóvel francês explicou que este novo modelo do segmento C-SUV terá como opção um motor híbrido, que também será fabricado no complexo Ayrton Senna, no estado do Paraná, de acordo com um comunicado.

As características exatas do veículo, bem como a data do lançamento comercial, ainda não foram avançadas.

O investimento, que faz parte dos anúncios de três novos SUV do segmento C para os mercados internacionais a serem feitos entre 2024 e 2027, foi apresentado no mesmo complexo, com uma visita na segunda-feira.

Entre os presentes estavam o vice-Presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho, o embaixador de França no Brasil, Emmanuel Lenain, a prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, o diretor executivo da Renault para a América Latina, Luiz Fernando Pedrucci, e o presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo.

"Após a apresentação do Kardian, temos o prazer de anunciar o lançamento deste segundo produto do segmento premium, que será fabricado no Brasil e exportado para toda a América Latina", sublinhou Pedrucci.

A Renault salientou que as condições acordadas pelo estado do Paraná, bem como os acordos em vigor com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) pesaram na decisão de efetuar este novo investimento em Curitiba, elevando o montante global do investimento desde 2021 para 850 milhões de euros.

A Renault emprega 5.300 pessoas no Brasil, onde tem duas unidades de produção no complexo Ayrton Senna.

