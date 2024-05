De acordo com a apresentação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), do valor total de investimento previsto para o ciclo 2024-2027, cerca de 65% destina-se a eletricidade, 25% Ao gás e 10% no internacional.

A expansão da rede elétrica é uma das prioridades da REN, reconhecendo o seu "papel crítico na transição energética", com um investimento anual estimado neste segmento de 240 a 280 milhões de euros até 2027, mais 50% do que no plano estratégico anterior (2021-2023).

MPE // JNM

Lusa/Fim