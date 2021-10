De acordo com a atualização dos dados relativos a agosto do Banco de Portugal, já disponível no site do regulador financeiro, os trabalhadores portugueses nos PALOP enviaram 19,38 milhões de euros, o que representa uma subida de 9,3% face aos 17,7 milhões enviados em agosto do ano passado.

Como é tradicional, os valores de Angola influenciam decisivamente a evolução dos dados sobre os PALOP, já que representam a grande maioria das remessas enviadas para Portugal.

Assim, os portugueses em Angola enviaram para Portugal 18,8 milhões de euros, representando uma subida de 10,5% face aos 17,06 milhões enviados em agosto do ano passado.

Em sentido inverso, os trabalhadores africanos lusófonos a trabalhar em Portugal enviaram 3,17 milhões de euros, o que representa uma subida de 3,6% face aos 3 milhões enviados em agosto do ano passado.

A nível global, as remessas dos emigrantes subiram 1,8% para 308 milhões de euros em agosto, de acordo com os dados do Banco de Portugal, enquanto as verbas enviadas pelos estrangeiros em Portugal subiram 7,2%, para 48,2 milhões.

MBA // VM

Lusa/Fim