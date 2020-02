Relatório do Governo de Timor-Leste aponta redução em trabalhadores e contratações O mercado de trabalho timorense recuou em 2019, com as empresas a preverem mais redução nas contratações devido à situação política e económica, indica um relatório do Governo timorense hoje divulgado. economia Lusa economia/relatorio-do-governo-de-timor-leste-aponta_5e3d38c5ee210512b2cb033c





O relatório, da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego (SEFOPE), registou uma taxa de -2,3% no crescimento de emprego, comparativamente a um crescimento de 5,7% registado em 2017, ano em que o relatório anterior tinha sido publicado.

O documento mostra ainda um recuo do salário médio em todos os setores de atividade entre 2017 e 2019, os dois anos comparados, com exceção para trabalhadores do setor elétrico ou mecânico, que cresceu.

Segundo o estudo, Timor-Leste tinha no final de 2019 um total de 6.159 empresas registadas que empregavam 53.663 trabalhadores. A grande maioria (79%) trata-se de microempresas com menos de dez trabalhadores.

As empresas que participaram no estudo sugerem uma contração na contratação que pode ir até aos 2,6% em todo o país, especialmente entre as microempresas até quatro trabalhadores, sendo particularmente elevada a queda na construção (-8%).

Os gestores receberam em 2019 um salário médio mensal de 500 dólares americanos (455,3 euros), os profissionais salários médios de 400 dólares (364 euros), e setor do artesanato apresento salários médios de 200 dólares mensais (182 euros).

Mais de 55% das empresas estão na capital timorense, Díli, e a grande maioria (80%) está nos setores da construção, do comércio grossista e de retalho e do ramo automóvel.

O setor da construção, com o maior número de empresas, representa 45% do total, menos cinco pontos percentuais que em 2016.

O setor grossista e de retalho cresceu ligeiramente de 32 para 33% do total.

O relatório sobre o mercado de trabalho em 2019, que não inclui nem agricultores de subsistência, com uma grande fatia da população timorense a viver da produção agrícola própria, nem trabalhadores por conta própria, "que representa a grande proporção da força de trabalho de Timor-Leste".

A capital timorense concentra ainda 72% dos empregados, com 34% dos trabalhadores totais (18.202) a serem mulheres, mais 10 pontos percentuais em relação a 2017, e 11% (5.676) a serem trabalhadores estrangeiros, mais quatro pontos percentuais.

A maior fatia de trabalhadores (27%) trabalha no setor de vendas, 21% no setor "básico", 14% são "profissionais", 12% são trabalhadores de apoio técnico e 10% são gestores.

No caso dos estrangeiros, 41% são "profissionais", 30% gestores e 11% estão serviços de venda.

Em termos de empresas, o relatório da SEFOPE notou um aumento de 5.229 para 6.159 entre 2017 e 2019.

Os dados mostram uma grande flutuação na criação de novas empresas, com os valores mais elevados a registarem-se em 2010 e 2012, acima de 12% de crescimento.

As empresas estrangeiras desceram de 23% para 22%, tal como as mistas de 3% para 2%, enquanto as timorenses aumentaram de 64% para 74% entre 2017 e 2019.

O relatório dá conta de lacunas de profissionais formados em vários setores de atividade, especialmente construção, mecânica, técnicos e administração.

ASP // EJ

Lusa/Fim