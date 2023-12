"O projeto vai ajudar Timor-Leste a desenvolver o sistema nacional de certificados de origem, que beneficiará os exportadores locais à medida que o país procura aprofundar a sua integração nas cadeias de valor regionais e globais", refere-se no comunicado.

O lançamento do projeto ocorreu na semana passada durante uma visita ao país do economista chefe do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, Adnan Khan, que salientou os progressos feitos por Timor-Leste para aderir à Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Agora o Reino Unido espera apoiar Timor-Leste na sua tentativa de adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)", disse o economista, citado no comunicado.

Para o ministro do Comércio e Indústria timorense, Filipus Nino Pereira, o projeto vai ajudar o país a cumprir os requisitos de adesão à ASEAN e à OMC.

"Esta iniciativa reflete também o nosso compromisso contínuo com a diversificação da nossa economia e o aprofundamento da nossa integração económica regional", salientou o ministro timorense.

Durante a sua estada em Timor-Leste, Adnan Khan reuniu-se também com o governador do Banco Central timorense, Hélder Lopes, a quem manifestou igualmente a disponibilidade do Reino Unido para apoiar o desenvolvimento do setor dos serviços financeiros do país através do Programa de Integração Económica da ASEAN, lançado no início deste ano.

