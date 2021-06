Este é o 15.º acordo de comércio livre para a Austrália e o primeiro garantido pelo Reino Unido desde que deixou a União Europeia.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o seu homólogo australiano, Scott Morrison, tinham chegado a acordo durante as negociações em Londres, disse Tehan.

"Ambos os primeiros-ministros realizaram uma reunião positiva em Londres durante a noite e resolveram questões pendentes", acrescentou.

"O acordo é uma vitória para empregos, empresas e comércio livre e destaca o que duas democracias liberais podem alcançar quando trabalham em conjunto", afirmou.

Ambos os primeiros-ministros vão fazer um anúncio formal esta manhã em Londres e divulgar mais informações, anunciou.

O especialista em negócios internacionais da Universidade RMIT, Gabriele Suder, disse que o acordo era uma boa notícia, tanto para o Reino Unido como para a Austrália.

"É uma notícia maravilhosa para o Reino Unido (...) em particular porque este é o primeiro acordo pós-Brexit que foi realmente construído a partir do zero, negociado a partir do zero, e além disso foi negociado num tempo recorde de apenas um ano, o que é muito, muito invulgar para as negociações do acordo de comércio livre", salientou Suder.

O Reino Unido é o quinto maior parceiro comercial da Austrália. Suder disse esperar que o acordo venha a acrescentar 1,3 mil milhões de dólares australianos (825 milhões de euros) por ano à economia australiana.

JMC // JMC

Lusa/Fim