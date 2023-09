Inspirado na "Entente Cordiale" ("Entendimento Cordial"), assinada em 1904 como base de uma aproximação entre os dois países, até aí adversários tradicionais, Carlos III explicou que a iniciativa se inspira "no exemplo do passado" e visa "ultrapassar os imensos desafios do mundo", num discurso proferido perante os deputados franceses em francês e em inglês.

A declaração surge um dia depois de o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, ter anunciado o adiamento de várias medidas emblemáticas da política climática do Reino Unido, uma decisão condenada nos círculos económicos e até mesmo entre os conservadores no poder.

O Rei, que cumpre hoje o segundo dia de uma visita de Estado a França, assumiu, perante o senado francês, o compromisso de "fazer tudo o que estiver ao seu alcance para fortalecer a relação" entre o Reino Unido e a França.

"O Reino Unido será sempre um dos aliados mais próximos de França" e, "em conjunto, o potencial [dos dois países] é ilimitado", sublinhou em francês.

Carlos III também garantiu a "determinação inabalável" do Reino Unido e de França em ver "o triunfo" da Ucrânia.

O monarca sublinhou o apoio de Paris e Londres a Kiev face à "agressão injustificada ao continente" europeu por parte da Rússia.

O discurso de Carlos III foi aplaudido de pé pelos deputados durante mais de um minuto e meio.

"Aplausos que nos fazem sonhar", comentou o presidente do senado francês, Gérard Larcher.

A visita a França, que teve início na quarta-feira, destina-se a realçar a amizade entre os dois países, depois de a viagem ter sido adiada em março devido à contestação social violenta às reformas das pensões em França.

A visita faz parte de uma recente reaproximação das relações franco-britânicas, após anos marcados por negociações tensas sobre o 'Brexit' e pela afronta resultante da aliança AUKUS, que levou a Austrália a trocar a compra de submarinos franceses por britânicos.

O Rei terminará a viagem na sexta-feira com uma paragem em Bordéus, onde vai encontrar-se com pessoas afetadas pelos incêndios florestais de 2022 na região e visitar a Forêt Experimentale, um projeto concebido para monitorizar o impacto do clima nas florestas urbanas, e uma vinha pioneira numa abordagem sustentável da produção de vinho.

