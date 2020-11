Nas votações que decorrem esta tarde na comissão parlamentar, o PAN viu aprovada a sua proposta de regularizar a profissão de intérprete de língua gestual portuguesa, com os votos a favor do PSD, BE, PCP, PAN e Chega, o voto contra do PS e a abstenção do CDS-PP e Iniciativa Liberal.

De acordo com o texto justificativo, "a legislação atual referente ao exercício da profissão de tradutores e intérpretes de língua gestual portuguesa não contempla as mudanças que se operaram nos últimos 20 anos, na profissão e na formação destes profissionais, criando diversas desigualdades e instabilidade".

O PAN recorda ainda que "foi aprovada em sede de Assembleia da República, em Junho de 2020, a recomendação para que o Governo o fizesse".

