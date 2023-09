A autoridade que gere o Programa Mar2030 aprovou a candidatura do Grupo de Ação Local (GAL) Oeste Costeiro, que passa a contar com 2,5 ME para a implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) das zonas costeiras da região Oeste, até 2027, informou em nota de imprensa a Associação de Desenvolvimento de Peniche (ADEPE).

A mesma autoridade disse ainda que este financiamento é "suscetível de aumento mediante a procura e execução de projetos que concorram para os objetivos preconizados para a EDL", dando assim continuidade a projetos locais que "promovam o desenvolvimento sustentável do território e com enfoque na economia azul e circular".

"A nossa ambição vai para além da verba agora atribuída, exigindo do GAL, seus parceiros e comunidade um grande envolvimento na apresentação de projetos de qualidade e com impacto na região, permitindo a maior afetação de verbas a esta estratégia", disse Joaquim Pequicho, presidente da ADEPE, citado na nota de imprensa.

A Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL Oeste Costeiro assenta na visão do Oeste como um território potenciador de um desenvolvimento azul sustentável, caracterizado por comunidades empreendedoras, inovadoras e qualificadas, sustentadas no conhecimento científico e nas tradições, património e cultura locais, fomentando qualidade de vida e um desenvolvimento socioeconómico sustentado e coeso.

Neste sentido, tem três eixos estratégicos: Economia e Inovação Azul; Biodiversidade, Tradições e Cultura Marítima e Qualificação e Literacia Marítima.

É ainda acrescido um eixo transversal, relacionado com a dinamização do trabalho em rede e com a cooperação institucional em áreas temáticas relevantes.

O GAL Oeste Costeiro, liderado pela ADEPE, junta 38 entidades públicas e privadas em torno de uma estratégia de desenvolvimento local para a região Oeste, abrangendo as freguesias costeiras de Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Lourinhã e Torres Vedras.

