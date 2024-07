A iniciativa da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) e da Inter-Reformados da CGTP-IN decorre na Praça Paiva Couceiro, um mês depois de as organizações terem entregado no parlamento uma petição com mais de 8.000 assinaturas a exigir uma rede pública de lares e o reforço do apoio aos idosos que permaneçam em casa.

Em declarações à agência Lusa, a presidente do MURPI, Isabel Gomes, explicou que há uma "necessidade imperiosa de que os mais velhos" tenham uma rede de apoio.

"Temos necessidade de uma rede pública de lares que dependa da Segurança Social, que seja o Estado a dirigir, (...) que tenha pessoas competentes e suficientes para tratar daqueles que vão ter necessidades", salientou.

Isabel Gomes recordou que há lares "sem condições" e que não há inspeção às estruturas clandestinas.

Fazendo um ponto da situação das assinaturas recolhidas para a petição entregue em 18 de junho, a dirigente disse que o documento deu entrada na Assembleia de República com 8.400 subscritores, tendo atualmente mais de 2.000 para entregar.

"Já está aceite. Estamos a aguardar que a comissão da Assembleia da República nos chame e para depois os partidos, assim o entenderem, apresentarem projetos-lei", sustentou.

Já o coordenador da Inter-Reformados da CGTP-IN, Arlindo Costa, afirmou que "cada vez mais" os idosos "estão abandonados", sublinhando que "não conseguem ter dinheiro para poder ir para um lar".

"É muito marcante as pessoas que trabalharam toda uma vida chegarem ao fim do ciclo da vida e não terem hipótese de viver condignamente o resto da sua vida, porque os lares são caros, inexistentes e aqueles que há são clandestinos e são igualmente caros e sem condições para ter um espaço e uma vida digna", realçou.

Arlindo Costa disse ainda que os partidos "não têm tido em conta este problema".

"É um problema de todos, porque mais tarde ou mais cedo - o ciclo de vida sendo normal -- irão ser velhos e estão confrontados com esta triste realidade: baixas pensões. O aumento dos salários é primordial, o aumento das pensões é necessário. Com baixas pensões não é possível pagar um lar e era bom o Governo, os sucessivos governos pusessem isto na agenda para discussão na Assembleia da República", afirmou.

