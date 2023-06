Esta queda, refere o Banco de Portugal (BdP), deveu-se quer por via dos "reembolsos totais antecipados", que recuaram de 0,61% do 'stock' em março para 0,44% em abril, quer dos reembolsos antecipados parciais (de 0,17% para 0,14%), ainda que "estes últimos permaneçam em valores acima dos verificados em 2022".

Recorde-se que no final do ano passado entrou em vigor uma medida de mitigação do impacto da forte subida dos juros que vigora até 31 de dezembro de 2023 e inclui a suspensão do pagamento de comissões aos bancos em caso de amortização antecipada, total ou parcial, do empréstimo da casa.

Além disso, o Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) veio também permitir o reembolso antecipado de PPR e PPR/E sem penalizações e limite de valor quando o mesmo se destine a amortizar antecipadamente parte ou a totalidade do empréstimo da casa.

A informação hoje divulgada pelo BdP refere também que o diferencial entre a taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação contratados a taxa variável e a taxa de juro fixa voltou a diminuir em abril.

Assim, a taxa de juro média dos novos empréstimos a taxa variável aumentou 0,15 pontos percentuais em abril, para 3,98% enquanto a taxa de juro média dos novos empréstimos a taxa fixa diminuiu 0,05 pontos percentuais, para 4,23%.

LT // EA

Lusa/Fim