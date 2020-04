Reciclagem em Portugal sobe 10% em 2019 - Sociedade Ponto Verde Portugal reciclou mais 10% em 2019, face ao ano anterior, "tendo sido encaminhados para reciclagem mais de 388 mil toneladas de resíduos de embalagens", divulgou hoje a Sociedade Ponto Verde. economia Lusa economia/reciclagem-em-portugal-sobe-10-em-2019_5e8c3fa899a1bc19800f99e2





Trata-se de "um sinal positivo para o país, com destaque para o aumento de 9% na retoma de vidro, que continua a contribuir para que possam ser atingidas as suas metas, e para o crescimento de 5% na retoma de plástico, demonstrando o empenho dos portugueses em valorizar este material que, através da reciclagem, tem a oportunidade de ter uma nova vida, através da incorporação em ciclos produtivos que resultam em novos produtos do nosso quotidiano", refere a entidade.

A Sociedade Ponto Verde adianta que, "entre os resultados obtidos em todo o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), sublinha-se também o aumento de reciclagem de papel/cartão com mais 14%, a madeira a subir 34%, e o aço e alumínio com subidas de 7% e 14% respetivamente".

Os dados registados no ano passado "revelam que Portugal tem estado a seguir um caminho que permite o cumprimento das metas de reciclagem de embalagens", considera a presidente executiva da Sociedade Ponto Verde, Ana Isabel Trigo Morais.

"Contudo, consideramos que estes resultados poderão vir a abrandar em 2020, decorrente da fase de pandemia covid-19 que o país, e todo o mundo, atravessa. Devemos olhar para o setor da gestão de resíduos avaliando as medidas de ajustamento necessárias, desde logo nas metas de reciclagem, a promover pelo Governo e autoridades, sendo que, neste momento, a prioridade é acautelar todas as ações necessárias à segurança da população e dos trabalhadores que diariamente continuam a assegurar a recolha de lixo e recicláveis", salienta a responsável.

"Não podemos abandonar os desafios da sustentabilidade e da economia circular", defende Ana Isabel Trigo Morais, citada no comunicado.

"Não podemos deixar de sublinhar que é igualmente importante que os portugueses não abandonem os seus bons hábitos de reciclagem, separando as embalagens em casa. No regresso da normalidade, teremos todos novos desafios a superar e o compromisso com a reciclagem e com a sustentabilidade ambiental será de grande relevo", prossegue.

"De facto, retiramos daqui a importante lição que apostar em atitudes responsáveis e solidárias têm real impacto positivo no mundo", conclui Ana Isabel Trigo Morais.

