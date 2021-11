"Concluído aquele que é o seu segundo trimestre do exercício económico 2021-2022, de julho a setembro, a Vodafone Portugal prossegue a tendência de crescimento das receitas de serviço, principal indicador de negócio, refletindo um bom desempenho nos segmentos fixo e móvel", refere a empresa liderada por Mário Vaz.

Em comunicado, a Vodafone Portugal adianta que, no final de setembro, "as receitas de serviço atingiram 271 milhões de euros, o que representa uma taxa de crescimento de 6,4% face ao trimestre homólogo de 2020", registando "296 milhões de euros" nas receitas totais, que também cresceram 6,4%.

No semestre, no período entre abril e setembro, as receitas de serviço ascenderam a 529 milhões de euros, mais 6,9% em termos homólogos, e as receitas totais cresceram 7,4% para 577 milhões de euros.

"Este desempenho foi suportado pelo crescimento dos negócios de móvel e fixo, em resultado do aumento da base de clientes em ambos os segmentos", justifica a operadora.

Os resultados, adianta a Vodafone Portugal, "refletem uma maior resiliência ao nível do segmento móvel, impulsionada pela qualidade da rede e pela sazonalidade associada ao período de verão, bem como pelo acréscimo de utilização de dados móveis e a manutenção de um sustentado crescimento do negócio fixo".

No período em análise, o número de clientes fixos somou, no serviço de banda larga, 847 mil (mais 9%) e os clientes de televisão progrediram 9,3% para 780 mil.

"Os resultados alcançados só são possíveis graças à continua estratégia de investimento e inovação nesta área de negócio e ao reconhecimento dessa estratégia por parte dos nossos clientes", refere a empresa

"Durante este segundo trimestre, a Vodafone Portugal continuou a expandir a sua presença na rede de fibra em todo o país" e, no final de setembro, "a rede FTTH de última geração alcançou quatro milhões de lares e empresas (+11,0%)".

A Vodafone sublinha que "o desempenho alcançado no segundo trimestre foi também impulsionado pelo desempenho positivo do negócio móvel", sendo que, face ao período homólogo do ano passado, "as receitas de 'roaming', visitantes e pré-pago aumentaram, tendo, consequentemente, um impacto positivo na evolução do principal indicador de negócio da empresa".

A base total de clientes do serviço móvel ascende a 4,688 milhões, um aumento de 1,7% face a setembro de 2020.

"Os resultados hoje apresentados espelham uma trajetória de crescimento que reforça o nosso empenho em dar continuidade a uma estratégia de prestação de serviço focada nos nossos clientes", refere o presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, citado no comunicado.

"Conscientes da responsabilidade que advém do facto de sermos uma marca admirada e da liderança que sempre demonstrámos na disponibilização da melhor tecnologia ao serviço das empresas e consumidores nacionais, a Vodafone investiu de forma muito expressiva na aquisição de espectro 5G [quinta geração]", sublinha o gestor.

"Este investimento, juntamente com a experiência que retiramos de outros mercados europeus onde a empresa já lançou estes serviços e com o trabalho realizado localmente nos últimos anos -- para termos a rede preparada para o seu lançamento em Portugal -- permite que estejamos certos de que continuaremos a dar um importante contributo ao país na dinamização, na competitividade das empresas e na melhoria da qualidade de vida dos portugueses", remata Mário Vaz.

