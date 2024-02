Em janeiro do ano passado, as receitas dos casinos tinham sido 11,6 mil milhões de patacas (1,3 mil milhões de euros), de acordo com a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Apesar do aumento em termos anuais, o valor de janeiro de 2024 representa ainda 77,5% do registado em igual mês de 2019, antes do início da pandemia de covid-19.

Em dezembro, as receitas do jogo tinham atingido 18,6 mil milhões de patacas (2,09 mil milhões de euros), o segundo valor mais elevado desde o início da pandemia.

O recorde pós--pandemia, 19,5 mil milhões de patacas (2,3 mil milhões de euros), foi fixado em outubro, na chamada 'semana dourada' do 1.º de Outubro, quando se assinala o aniversário da implementação da República Popular da China, um dos picos turísticos do país.

Macau fechou 2023 com receitas totais de 183,1 mil milhões de patacas (20,6 mil milhões de euros), quatro vezes mais do que no ano anterior, mas apenas 62,6% da receita acumulada registada em 2019, de acordo com os dados do regulador do jogo.

No ano passado, o território recebeu mais de 28,2 milhões de visitantes, cinco vezes mais do que no ano anterior e 71,6% do registado antes do início da pandemia.

Macau, que à semelhança da China seguia a política 'zero covid', reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, em 08 de janeiro de 2023, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

Único local na China onde o jogo em casino é legal, operam na região administrativa especial chinesa seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

EJ (VQ) // VQ

Lusa/Fim