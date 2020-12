Em novembro, as operadoras que exploram o jogo no território arrecadaram 6,7 mil milhões de patacas (706 milhões de euros), quando em em igual período do ano passado tinham registado receitas de 22,877 mil milhões de patacas (2,3 mil milhões de euros), de acordo com os dados divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Nos primeiros 11 meses do ano, as perdas dos casinos foram de 80,5%, em relação a igual período do ano anterior, em resultado do impacto da pandemia de covid-19 e das fortes restrições nas fronteiras. Só no final de setembro, as autoridades chinesas retomaram a emissão de vistos em todo o país para Macau.

De janeiro a novembro, as operadoras do território arrecadaram 52,623 mil milhões de patacas (5,5 mil milhões de euros).

Em 2019, as receitas dos casinos de Macau foram de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 31,1 mil milhões de euros).

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, tendo registado 46 casos. Atualmente, não tem nenhum caso ativo.

