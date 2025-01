Os casinos arrecadaram 18,202 mil milhões de patacas (cerca de 2,19 mil milhões de euros) em dezembro, contra 18,438 mil milhões de patacas (cerca de 2,22 mil milhões de euros) em novembro, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

As receitas do jogo em dezembro registaram ainda uma queda de 2% em termos anuais. Em dezembro de 2023, os casinos alcançaram receitas de 18,567 mil milhões de patacas (cerca de 2,24 mil milhões de euros).

Em termos de receita bruta acumulada, 2024 registou um aumento de 23,9% em relação ao ano anterior, com um total de 226,782 mil milhões de patacas (cerca de 27,37 mil milhões de euros) contra 183,059 mil milhões de patacas (cerca de 22,09 mil milhões de euros) em 2023.

Macau já tinha ultrapassado o valor total de 2023 em outubro deste ano, quando a receita bruta acumulada alcançou 190,142 mil milhões de patacas (22,94 mil milhões de euros).

Aliás, o valor em outubro foi o mais alto registado desde janeiro de 2020, quando as receitas dos casinos totalizaram 22,13 mil milhões de patacas (cerca de 2,67 mil milhões de euros). Desde final de janeiro de 2020 que a pandemia da covid-19 teve um impacto sem precedentes no setor dos casinos, motor da economia de Macau, com os impostos sobre as receitas desta indústria a financiarem a maioria do orçamento governamental.

Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

