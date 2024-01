De acordo com a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região administrativa especial chinesa, os casinos arrecadaram cinco vezes mais do que em igual mês de 2022.

O recorde pós--pandemia, 19,5 mil milhões de patacas (2,3 mil milhões de euros), foi fixado em outubro, graças à chamada Semana Dourada do 1.º de Outubro, quando se assinala o aniversário da implementação da República Popular da China, um dos picos turísticos da China continental.

Apesar da recuperação em termos anuais, as receitas da indústria do jogo em dezembro representaram apenas 81,3% do montante contabilizado em igual período de 2019 (22,8 mil milhões de patacas ou 2,56 mil milhões de euros), antes do início da pandemia.

Macau fechou o ano de 2023 com receitas totais de 183,1 mil milhões de patacas (20,6 mil milhões de euros), quatro vezes mais do que no ano anterior.

Um valor que ultrapassou o previsto no orçamento de Macau para 2023, que era de 130 mil milhões de patacas (15,2 mil milhões de euros).

No entanto, ficou aquém das 202 mil milhões de patacas (23 mil milhões de euros) previstas pelo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, no final de novembro.

Além disso, de acordo com os dados do regulador do jogo, a receita acumulada em 2023 representa apenas 62,6% do montante registado no mesmo período de 2019.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política 'zero covid', anunciou em dezembro de 2022 o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

No início de janeiro de 2023, a região chinesa abriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, levantando uma proibição que durou quase três anos.

Com o fim das restrições, Macau recebeu 25,3 milhões de visitantes nos primeiros 11 meses de 2023, quatro vezes mais do que no mesmo período de 2022, mais ainda 69,6% do valor registado entre janeiro e novembro de 2019.

A indústria do jogo, o motor da economia da cidade, representava em 2019 51% do PIB de Macau e, apesar da crise durante a pandemia, dá atualmente trabalho a cerca de 71 mil pessoas, ou seja, 19,2% da população empregada.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023.

VQ (JMC) // CAD

Lusa/Fim