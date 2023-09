De acordo com o balanço económico e social da execução do Orçamento do Estado de janeiro a junho, do Ministério da Economia e Finanças, trata-se de uma realização equivalente a 42% do que era previsto arrecadar com receitas correntes em 2023, estimadas pelo Governo, para todo o ano, em quase 349.113 milhões de meticais (5.000 milhões de euros).

Do total de receitas arrecadadas no primeiro semestre, 90,3% dizem respeito a impostos cobrados naquele período, no valor total superior a 132.488 milhões de meticais (1.930 milhões de euros).

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) foi o que mais rendeu ao Estado no primeiro semestre, com 33.717 milhões de meticais (491 milhões de euros), uma quebra de 2,3% face ao mesmo período de 2022 e equivalente a apenas 36,7% da estimativa para todo o ano, passados já seis meses.

O desempenho deste imposto, explica-se ainda no relatório, é o resultado após dedução de 6.662 milhões de meticais (97 milhões de euros) de reembolsos do IVA.

PVJ // VM

Lusa/Fim