De acordo com o balanço económico e social da execução do Orçamento do Estado de janeiro a março, do Ministério da Economia e Finanças, trata-se de uma realização equivalente a 18,6% do previsto arrecadar com receitas correntes em 2023, estimadas pelo Governo, para todo o ano, em quase 349.113 milhões de meticais (5.000 milhões de euros).

Do total de receitas arrecadas no primeiro trimestre, 89,1% dizem respeito a impostos cobrados naquele período, no valor total de praticamente 57.963 milhões de meticais (830,2 milhões de euros).

O Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) foi o que mais rendeu ao Estado no primeiro trimestre, com 16.359 milhões de meticais (234 milhões de euros), ainda assim uma quebra de 7,7% face ao mesmo período de 2022.

O desempenho, explica ainda o relatório, resulta após dedução de 3.232 milhões de meticais (46,3 milhões de euros) de reembolsos do IVA.

Já a "contribuição dos megaprojetos", relacionados com a extração de petróleo e gás e produção de energia, atingiu neste período os 8.708 milhões de meticais, correspondente a 13,4% da receita total cobrada e a um crescimento de 55,4% relativamente a igual período do exercício anterior.

