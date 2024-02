O peso da contribuição das concessões no total das receitas do Estado deste período foi de 1,6%, quando em 2022 não ultrapassou 1,3%, então no valor de pouco mais de 3.768 milhões de meticais (54,5 milhões de euros), de acordo com o balanço económico e social da execução do Orçamento do Estado de janeiro a dezembro, do Ministério da Economia e Finanças.

Nestas receitas com concessões, a Hidroeléctrica de Cahora Bassa, com quase 2.324 milhões de meticais (33,6 milhões de euros), com um crescimento homólogo de 37,8%, e o Porto de Maputo, com mais de 1.265 milhões de meticais (18,3 milhões de euros), um aumento de 53,1%, contribuíram, respetivamente, com o correspondente a 44,0% e 24,0% do total.

Globalmente, o total das receitas correntes do Estado Moçambicano cresceram 14,2% em 2023, para quase 326.258 milhões de meticais (4.727 milhões de euros).

Já o encaixe com dividendos aumentou em 2023 quase 38,5%, para cerca de 9.278 milhões de meticais (134,5 milhões de euros), metade dos quais também garantidos pela Hidroeléctrica de Cahora Bassa, seguida da empresa Porto e Caminhos de Ferro de Moçambique, com quase 15% do total.

