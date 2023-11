O peso da contribuição das concessões no total das receitas do Estado deste período foi de 1,1%, quando no total dos três trimestres de 2022 ascendeu a 1,3%, então no valor de mais de 2.772 milhões de meticais (40 milhões de euros), de acordo com o balanço económico e social da execução do Orçamento do Estado de janeiro a setembro, do Ministério da Economia e Finanças.

Ainda nas receitas com concessões, a Hidroelétrica de Cahora Bassa, com mais de 1.404 milhões de meticais (20,3 milhões de euros), e o Porto de Maputo, com mais de 591 milhões de meticais (8,5 milhões de euros), contribuíram, respetivamente, com o correspondente a 56,3% e 23,7% do total.

Globalmente, o total das receitas correntes do Estado Moçambicano cresceram 7,8% até setembro, para mais de 232.547 milhões de meticais (3.354 milhões de euros).

Já o encaixe com dividendos caiu no mesmo período, de janeiro a setembro de 2023, mais de 90%, para 484,3 milhões de meticais (6,9 milhões de euros).

PVJ // SB

Lusa/Fim