"As receitas apresentaram um incremento de 2,4%, face a igual período do ano anterior, apesar da redução das receitas registada na Altice Labs", adianta a Altice Portugal, em comunicado.

Excluindo o desempenho da Altice Labs, "o crescimento das receitas acelerou para 7,0% até março face a igual período do ano anterior, beneficiando dos aumentos de 8,4% no Segmento Consumo, suportado essencialmente no negócio da energia, e de 5,3% no Segmento de Serviços Empresariais", explica a dona da Meo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 244 milhões de euros no primeiro trimestre, "uma redução de 5,6% face a igual período do ano anterior".

A empresa adianta que, se for excluído o desempenho da Altice Labs, "o EBITDA reduziu-se 1,4% em termos homólogos não obstante o crescimento nas receitas acima mencionado, uma vez que existiram aumentos de custos diretos e comerciais associados ao crescimento da base de clientes de Energia, assim como a sazonalidade dos mesmos".

Quanto ao investimento, este ascendeu a 100 milhões de euros entre janeiro e março, "um crescimento de 1,3% em relação ao período homólogo".

Este incremento "reflete a ambição da empresa para o futuro num setor que enfrenta desafios cruciais, como a atualização tecnológica, a segurança, a expansão e a melhoria da qualidade da conectividade", adianta a Altice Portugal.

