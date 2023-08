No segundo trimestre, as receitas subiram 11,8%, em termos homólogos, para 718 milhões de euros, depois de ter registado receitas de 699 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, o que totaliza 1.417 milhões de euros no semestre.

Quanto aos resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA), estes atingiram os 500 milhões de euros no semestre, mais 10% que um ano antes.

No segundo trimestre, o EBITDA ascendeu a 254 milhões de euros (245 milhões de euros no primeiro trimestre), um aumento de 9,5% face a igual período de 2022.

Relativamente ao investimento, este subiu 2,5% no primeiro semestre para 231 milhões de euros.

No segundo trimestre, o investimento foi de 120 milhões de euros, "reafirmando o compromisso da Altice Portugal na expansão das redes de nova geração, registando um decréscimo de -1,9% face ao período homólogo do ano anterior", refere a empresa, em comunicado.

As receitas e o EBITDA registam "uma vez mais uma sólida performance financeira no segundo trimestre de 2023", tendo a Altice Portugal mantido "a sua trajetória de crescimento neste âmbito, "sustentada num portfólio diversificado e inovador de produtos e serviços, alicerçados na melhor tecnologia disponível e em redes de nova geração, proporcionando aos seus clientes uma experiência de qualidade superior", adianta a dona da Meo.

A Altice Portugal "mantém-se na vanguarda da inovação e do progresso tecnológico, atingindo", no segundo trimestre "95,0% da população com 5G e 6,3 milhões de casas passadas com fibra, lares e empresas, em todo o país", adianta.

No segundo trimestre, "a performance operacional mantém a tendência positiva" e "a aquisição de clientes mantém-se sustentada, o que permitiu aumentar a base dos serviços fixos em +4,9% nos últimos 12 meses, tendo a base de clientes do serviço de televisão por subscrição crescido +3,9%".

Todos os segmentos e linhas de negócio da Altice Portugal "cresceram receitas no segundo trimestre de 2023, em resultado da contínua expansão da base de clientes, da diversificação do portfolio de serviços cada vez mais digitais, da aposta na inovação e qualidade de serviço, fatores estes que se revelaram determinantes para a evolução positiva registada".

As receitas do segmento consumo "registaram o valor de 336 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, revelando um crescimento homólogo de +5,0%" e a base de clientes únicos "continuou a expandir-se e aumentou +1,3% face ao período homólogo do ano anterior, +21 mil adições líquidas em 12 meses, totalizando 1,7 milhões".

As receitas do segmento de serviços empresariais "fixaram-se em 382 milhões de euros neste trimestre, o que representa uma variação homóloga crescente de +18,6%, impulsionada, sobretudo, pelo crescimento da Geodesia e da Altice Labs".

O crescimento do EBITDA no segundo trimestre foi sustentado "no crescimento das receitas dos serviços core e das novas linhas de negócio, mas também na contínua disciplina dos custos operacionais".

O investimento no segundo trimestre reforçou "a aposta contínua na rede móvel, em infraestruturas 'core' de última geração e na expansão da rede de fibra ótica em Portugal", adianta a empresa.

A aposta no reforço da rede móvel, "e em particular na implementação da tecnologia 5G, conduziu ao aumento da taxa de cobertura da população portuguesa de 48,9% no final do primeiro trimestre de 2022, para 95,0% no segundo trimestre de 2023, mantendo-se a taxa de cobertura 4G da população nacional em 99,9%".

Os resultados deste trimestre "vêm confirmar o compromisso da Altice Portugal com a sua missão de liderar a transformação tecnológica e digital em Portugal, por meio da inovação, promovendo uma sociedade mais humana e conectando as pessoas a uma vida mais inovadora, inclusiva e sustentável", refere a empresa.

ALU // EA

Lusa/Fim