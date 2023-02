"Em janeiro, a receita fiscal líquida do subsetor Estado ascendeu a 4.085 milhões de euros, registando-se um acréscimo face ao mês homólogo de 413 milhões de euros (+11,2%)", lê-se na síntese de execução orçamental.

No que diz respeito aos impostos diretos, houve um aumento de 216 milhões de euros (14%), com a receita do IRS a subir 199 milhões de euros face ao período homólogo.

Para o aumento da receita de impostos diretos contribuiu também a receita do IRC no valor de 17,8 milhões de euros (+15,6%).

A receita dos impostos indiretos teve um acréscimo de 197 milhões de euros ou 9,2% em janeiro, uma evolução impulsionada pela maior receita de IVA, no montante de 167 milhões de euros (+11,9%).

No sentido oposto, a receita do ISP teve uma descida de 43 milhões de euros face ao período homólogo (-13,2%), "o que reflete as medidas de mitigação do aumento do preço dos combustíveis".

A receita fiscal foi igualmente impactada pelos planos prestacionais de IVA, "que originaram diferimentos de cerca de 362 milhões de euros".

O Estado registou 2.013 milhões de euros de saldo orçamental em janeiro, uma melhoria de 184 milhões de euros face ao mesmo mês do ano anterior, anunciou hoje o Ministério das Finanças.

