"Em termos acumulados, a receita fiscal apresenta um crescimento de 8,9% (2.054,3 milhões de euros), influenciada, em parte, pela prorrogação do pagamento de retenções na fonte do IRS (23,6 milhões de euros) e de IRC (5,4 milhões de euros) em junho de 2022 e pela prorrogação do pagamento de IVA, que afetou negativamente a receita em 2023 em 154,4 milhões de euros", revelou a Síntese de Execução Orçamental, hoje divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Assim, até junho, a receita fiscal somou 25.200,2 milhões de euros.

PE // MSF

Lusa/Fim