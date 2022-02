"A receita fiscal líquida do subsetor Estado iniciou o ano de 2022 com uma evolução positiva ao registar uma subida de 590,1 milhões de euros (+19,1%,) face ao período homólogo", refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO), associando esta evolução ao levantamento das medidas de contenção da propagação da pandemia e da recuperação da economia.

A DGO adianta ainda que o valor da receita registado no primeiro mês do ano ultrapassou o registado no período pré-pandemia, "ao superar o valor da receita fiscal em janeiro de 2020 em 3% (+106,7 milhões de euros".

